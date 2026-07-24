El Gobierno declara la emergencia de interés nacional por primera vez por incendios forestales en Madrid y Ávila

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales que afectan a los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha adoptado por la concurrencia de varios incendios de gran magnitud, unida a unas condiciones meteorológicas especialmente adversas, y por la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos pertenecientes a distintas administraciones públicas. Según ha explicado el Ministerio del Interior en un comunicado, estos factores han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil, motivo por el que la Comunidad de Madrid solicitó formalmente la activación de este nivel de emergencia.

El Ministerio también ha tenido en cuenta la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza directa del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto supraterritorial de los incendios, que afectan a dos comunidades autónomas y requieren una coordinación reforzada entre todos los servicios de emergencia.

De acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la declaración de emergencia de interés nacional implica que el ministro del Interior asume la dirección de la emergencia, con la responsabilidad de ordenar y coordinar las actuaciones y la gestión de los recursos estatales, autonómicos y locales. Asimismo, la dirección operativa recae en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que coordina sobre el terreno el despliegue de los medios movilizados.

Durante la tarde de este jueves, Fernando Grande-Marlaska se desplazó al puesto de mando avanzado instalado en la localidad madrileña de Cenicientos, desde donde sigue la evolución de los tres incendios que permanecen activos en la región y mantiene contacto con los responsables de los distintos operativos.

En estos momentos, la Comunidad de Madrid afronta tres incendios forestales de especial gravedad. El primero se originó el miércoles en Almorox (Toledo) y se propagó hasta territorio madrileño, aunque actualmente se encuentra en fase de estabilización. Ese mismo día se declaró un segundo incendio en Villa del Prado, que también afecta al municipio de Aldea del Fresno.

A ellos se sumó este jueves un tercer foco en San Martín de Valdeiglesias, provocado presuntamente tras incendiarse un vehículo, y que se ha extendido hacia el término municipal de Pelayos de la Presa.

Poco antes de las 22,00 horas, la Comunidad de Madrid solicitó al Gobierno central la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), el nivel más alto previsto en este dispositivo y que se activa cuando la emergencia supera la capacidad de respuesta autonómica y requiere la dirección del Estado.

Según ha informado el Ejecutivo regional, los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción" y afectan a la seguridad de más de 10.000 madrileños, que han tenido que ser evacuados de forma preventiva ante el avance de las llamas.

En las labores de extinción trabajan de forma coordinada efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Brigadas Forestales, agentes forestales, medios aéreos del Estado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de proteger a la población, contener el avance del fuego y salvaguardar viviendas e infraestructuras. Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, quien ha subrayado que la prioridad del operativo sigue siendo "salvar vidas y bienes".