Los incendios forestales de julio en España suponen el 47,2% de hectáreas calcinadas en la Unión Europea

España registra un total de 464.781 hectáreas (ha) quemadas hasta el 29 de julio de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 47,2% de las que han ardido en toda la Unión Europea (UE) hasta ese día.

En comparación, se han quemado 5,1 veces más territorio en España que el año pasado por estas fechas, cuando habían ardido 42.700 ha. A nivel europeo, se han consumido 2,6 veces más de hectáreas que en 2025 a estas alturas de julio, cuando se habían quemado 172.186 ha.

España es el país de la UE donde más incendios forestales se han registrado en 2026 con 382. Italia es el segundo con 335 y Francia el tercero con 330.

El año 2025 fue el peor en cuanto a cifras de territorio quemado en España desde 1994. En total, se quemaron 354.793,50 ha. Eso sí, las estadísticas se dispararon entre el 5 y el 19 de agosto, cuando las hectáreas quemadas en España pasaron de 47.198 a 367.520.