Los incendios forestales de Madrid reducen su avance pero siguen sin ser estabilizados

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción actuar sobre los distintos focos, si bien el fuego continúa activo y sin estabilizar, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

En estos momentos se identifican tres frentes del incendio, siendo el más activo el situado al norte del Pantano de San Juan, donde continúan concentrándose buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias.

"Las lenguas del incendio de Ávila recrudecen la situación en el Pantano de San Juan", ha manifestado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una publicación en su perfil oficial en redes sociales.

Sobre el terreno trabajan unos 300 bomberos de la Comunidad de Madrid, a los que se suman efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con la vista puesta tanto en la zona norte de San Juan como en Villa del Prado, donde vigilan posibles rebrotes.

Ante esta situación, las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga la evolución del incendio únicamente a través de los canales y fuentes oficiales.

La presidenta madrileña ha aprovechado la ocasión para reiterar su agradecimiento a todo el personal de emergencias que está "jugándose la vida" en los incendios. "No tenemos palabras para agradecer su labor", ha subrayado.

13 carreteras afectadas

Un total de 13 carreteras de la Comunidad de Madrid permanecen afectadas este lunes por los incendios en la sierra oeste, con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico, según la última actualización del gobierno regional a las 07.45 horas.

En concreto, la M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.

También está cortada en ambos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo; la M-501, entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial; y la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

En la carretera M-512 permanece cortado el tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, mientras que entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, la circulación está cortada en sentido ascendente.

Asimismo, la M-531 está cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, y la M-539 entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

En la M-533, el corte afecta al sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600.

Por su parte, en la M-521 permanece cortada la circulación en sentido descendente entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva hasta Robledo de Chavela, y en ambos sentidos entre los kilómetros 6 y 16, en Quijorna y Navalagamella.

También está cortada en sentido ascendente la M-855 desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501; la M-537 en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela; la M-510 entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial, en ambos sentidos; y la M-957 entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias, también en ambos sentidos.

Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.