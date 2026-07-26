Vídeo | Así combaten bomberos y Guardia Civil los incendios forestales de Madrid y Ávila

Varias personas observan el incendio, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid

Más de 90.000 personas ya fueron desalojadas de sus viviendas por los incendios forestales que están activos en Madrid y Ávila. Una situación que obliga a los equipos de emergencia, bomberos y guardias civiles a emplearse al máximo.

A lo largo de los últimos días las llamas han hecho que más de una veintena de municipios hayan sido abandonados por la cercanía de las llamas a los inmuebles. Los desalojos implican una gran coordinación e incluso estar al pendiente para ayudar a quienes no pueden por su propio pie.

Y eso ha provocado que la Guardia Civil esté presente en puntos de Madrid y Ávila ayudando con los desalojos a las personas mayores o bien dando las indicaciones para ayudar al confinamiento de algunas localidades.

El objetivo de estas acciones es proteger a la población y evitar que las llamas se cobren vidas.

No hay descanso contra el fuego

En la lucha contra los incendios forestales y las llamas no hay descanso. Cualquier momento es importante para controlar el fuego y acabar con él lo antes posible o impedir su avance.

La noche suele ser un aliado de quienes combaten los incendios. Un ejemplo es la Guardia Civil que utiliza al equipo Pegaso de Teruel, especializado en el uso de drones equipados con cámaras térmicas.

Con esto, pueden llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la evolución de los incendios forestales, así como conocer y analizar la dirección del viento o temperatura del terreno para localizar los puntos calientes activos y centrar las labores de extinción en estos puntos.

Es en estos momentos cuando las altas temperaturas dan una tregua y el viento también, por ello contra el fuego no hay descanso.

Hay otros casos donde la prioridad es acabar con las llamas y por ello los bomberos se juegan la vida accediendo a puntos cercanos al origen por carreteras cortadas para estar lo más cerca del foco.

Caminos llenos de humo y sin apenas visión con el objetivo de apagar los incendios forestales que han provocado que más de 90.000 personas tengan que ser evacuadas de sus viviendas.