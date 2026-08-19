Infancia estudia trasladar a unas 500 niñas migrantes no acompañadas de Ceuta a la Península

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional en Ceuta

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio. Entre las medidas que se están estudiando figura el traslado a la Península de unas 500 niñas, sin que sea necesario transferir su tutela a las comunidades autónomas.

Fuentes del departamento dirigido por Sira Rego han explicado a Europa Press que el plan está siendo desarrollado por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, que permanece en Ceuta desde el pasado domingo.

La propuesta incluye el real decreto-ley para establecer una acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas, así como el acogimiento familiar. Sin embargo, el Ministerio también estudia otras alternativas que permitan agilizar la atención y protección de estos menores.

Recursos adaptados en la Península

Entre las opciones que se están analizando se encuentra una vía para que las organizaciones especializadas en protección de la infancia puedan asumir la acogida y el cuidado de los menores más vulnerables en recursos adaptados situados en la Península.

Esta fórmula permitiría trasladar a estos menores sin necesidad de que las comunidades autónomas asumiesen su tutela.

"En este momento se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, este momento cifrado en 500 aproximadamente, si bien puede variar durante el proceso", han señalado las fuentes del Ministerio.

La cifra corresponde inicialmente a unas 500 niñas migrantes no acompañadas, aunque podría modificarse a medida que avance el proceso de identificación y planificación de los traslados.