Bruselas respalda el retorno de los menores desde Ceuta

La Comisión Europea ha defendido que todos los migrantes que permanezcan de manera irregular en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio. Bruselas sostiene que la legislación comunitaria contempla esta posibilidad, aunque el retorno de los menores está sujeto a garantías específicas sobre su protección y bienestar. El portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Internos, Markus Lammert, ha señalado desde Bruselas que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que “todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados”. Lammert ha destacado además la posición expresada por el Gobierno español, que aseguró que las personas que permanezcan de forma irregular en la ciudad autónoma no serán trasladadas a la península.

Preguntado expresamente por los menores no acompañados, el portavoz comunitario señaló que la normativa europea también contempla su retorno. La directiva de Retorno establece disposiciones específicas para estos casos y exige que cualquier devolución tenga en cuenta las condiciones de recepción y el interés del menor. Por tanto, el respaldo de Bruselas no supone que pueda producirse una devolución indiscriminada, sino que reconoce que existe un marco jurídico europeo para llevarla a cabo bajo determinadas condiciones.

La cuestión afecta especialmente a los menores que permanecen actualmente en Ceuta después de la entrada masiva desde Marruecos. Según los últimos datos difundidos por Interior, la Policía Nacional identificó a 2.168 menores desde el 30 de julio, cuando se produjo la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma.

El retorno de los menores se convirtió en uno de los principales puntos de discusión entre España y Marruecos. Rabat manifestó su disposición a recuperar a sus menores no acompañados y reclamó que se agilicen los procedimientos administrativos y judiciales necesarios. El Gobierno marroquí sostiene que está dispuesto a acoger a los menores, siempre que España elimine las trabas que, a su juicio, dificultan las devoluciones.

Marco de cooperación

España y Marruecos ya cuentan con un marco de cooperación para la repatriación de menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, la aplicación de estos mecanismos requiere comprobar las circunstancias particulares de cada menor y garantizar que su retorno se realiza de acuerdo con la legislación y con las garantías de protección correspondientes.

Saiz asegura que ampliarán las plazas para la acogida La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que a las 1.500 plazas temporales para migrantes anunciadas en Ceuta se sumarán “más” una vez que éstas estén habilitadas. No precisó el número de plazas que se prevé habilitar y declinó dar cifras sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta. Se remitió exclusivamente a los 4.000 kits de comida que se reparten diariamente. Ante este dato y al ser preguntada por si se podrían alcanzar hasta las 4.000 plazas de acogida temporal, Saiz no rechazó la cifra, aunque declinó “poner techo. Son cuatro espacios los que se están habilitando que en total pueden dar cabida a más plazas”, se limitó a explicar. En su opinión, “lo importante es seguir en la búsqueda y adecuación de espacios”, y aseguró que los trabajos para habilitar las primeras 1.500 “avanzan rápido”. Saiz, que se reunió con ONG que trabajan en la ciudad autónoma, se defendió de las críticas a su gobierno en el retraso en la adopción de medidas y aseguró que el ejecutivo “no ha ido a Ceuta, sino que está en Ceuta”