Infografía | La mitad de los españoles pide reforzar lazos con China

El 54,5% de los españoles es partidario de que la Unión Europea refuerce sus vínculos con China y otras potencias emergentes

El 54,5% de los españoles es partidario de que la Unión Europea refuerce sus vínculos con China y otras potencias emergentes, frente a un 31,5% que preferiría apostar por una posición fundamentalmente alineada con Estados Unidos y la OTAN. Además, el 68,2% aboga por una política exterior acordada por todos los estados miembros, mientras cuatro de cada diez españoles defienden que cada país de la UE tenga autonomía para definir sus relaciones internacionales.

Radiografía de la preocupación geopolítica en España.

Así se desprende del Estudio sobre la situación política internacional hecho público el viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se basa en un total de 6.001 entrevistas realizadas entre los días 22 y 30 de abril y tiene un margen de error del ±1,3%.

En el contexto internacional actual, un 65,5% de las personas entrevistadas sostiene que España debería mantener una posición alineada con la UE y la OTAN, y solo un 30,4% considera que debería ir por libre en esta materia.

El CIS también hace preguntas específicas sobre Naciones Unidas, un organismo que, a juzgar por las respuestas, debería ser reformado. Además, el 85% de los encuestados reclama que la ONU tenga más relevancia en la resolución de conflictos internacionales, un 77,6% que aumente su capacidad de intervención “en guerras y crisis entre países” y un 57,6% quiere que los miembros de Naciones Unidas contribuyan a la organización con más dinero.

Para siete de cada diez, la coyuntura mundial invita al pesimismo y solo un 26,7% la contempla con optimismo. Además, un 58,5% está convencido de que en el futuro se vivirá aún peor que ahora, por un 33% que confía en que sea al revés. En concreto, un 89,5% aprecia más peligro ahora que hace diez años y el 66% admite estar preocupado por una posible “guerra global”.

Guerra y economía

Respecto a la guerra de Irán, el 31% dice que no le está afectando “personalmente”, pero hay un 68% al que sí, principalmente por la subida del precio de los carburantes y la comida, y en menor medida por el de la luz y el gas, así como por una mayor sensación de riesgo e inseguridad.

La mitad de la muestra (52,4%) cree que EEUU e Israel están perdiendo la guerra y ronda el 90% los que consideran que los dos países y sus líderes (Trump y Netanyahu) están empeorando su imagen internacional. Para el 70% también está cayendo la confianza de los estadounidenses en Trump y en el Partido Republicano (51%).