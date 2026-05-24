El pañuelo de Hegseth
Entre a forza e o muro
RECUNCHO HEBDOMADARIO
O 25 de maio é unha data sinalada para a cultura popular contemporánea. Nese día coinciden dous fitos fundamentais da historia do cinema e da música: a estrea de “Star Wars” en 1977 e a chegada ás pantallas de “Pink Floyd: The Wall” en 1982. Dúas obras distintas, pero xunguidas pola súa enorme influencia artística e social.
O 25 de maio de 1977 estreouse a película “Star Wars”, dirixida por George Lucas. Co paso do tempo, a obra sería rebautizada como “Star Wars: Episodio IV – Unha nova esperanza”, para encaixar mellor na saga galáctica creada polo director estadounidense. A película revolucionou o cinema de ciencia ficción grazas ós seus efectos especiais, á súa banda sonora e á construción dun universo narrativo completamente novo.
Antes de “Star Wars”, a ciencia ficción cinematográfica era vista moitas veces como un xénero menor. Mais a obra de Lucas mudou esa percepción. O público quedou fascinado polas aventuras de Luke Skywalker, a princesa Leia, Han Solo e Darth Vader. A mestura de mitoloxía clásica, tecnoloxía futurista e loita entre o ben e o mal converteu a película nun fenómeno mundial.
Cinco anos despois, tamén un 25 de maio, estreouse “Pink Floyd – The Wall”, baseada no álbum “The Wall” do grupo Pink Floyd. O filme dirixiuno Alan Parker e contou coa participación musical e conceptual de Roger Waters.
"Star Wars" abriu o camiño ás grandes sagas comerciais e ó cinema espectáculo moderno
Se “Star Wars” representaba a aventura e a esperanza, “The Wall” mergullábase nun universo moito máis escuro e introspectivo. A obra explora o illamento emocional, os traumas da infancia e a alienación provocada pola fama e pola sociedade moderna. O protagonista constrúe simbolicamente un muro arredor da súa mente para protexerse do sufrimento.
A película destacou pola súa estética asombrosa, combinando acción real con animacións surrealistas creadas por Gerald Scarfe. Cancións como “Another Brick in the Wall” ou “Comfortably Numb” convertéronse en himnos xeracionais.
Ambas obras marcaron profundamente a cultura contemporánea. “Star Wars” abriu o camiño ás grandes sagas comerciais e ó cinema espectáculo moderno. “Pink Floyd – The Wall”, pola súa banda, consolidou a relación entre música rock e linguaxe cinematográfica experimental.
Aínda hoxe, décadas despois, estas creacións continúan influíndo en músicos, cineastas e espectadores de todo o mundo. Un 25 de maio prolífico.
