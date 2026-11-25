Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario del pasado 19 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, apuntan a la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos" como una de las causas más probables del siniestro.

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En su informe pericial de 81 páginas, remitido al juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye la causa del siniestro y al que ha tenido acceso EFE, los profesionales advierten de que existe "bastante información aún no disponible, o pendiente de analizar", un material que podría reorientar las hipótesis sobre las causas de la rotura del carril, aunque ya identifican varias líneas principales.

En concreto, los peritos señalan que el siniestro pudo deberse a la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos", a la "rotura de la soldadura por la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía" y a la "rotura de la soldadura por efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1".