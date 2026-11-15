Ingresada en la UCI por una infección la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos I

La Infanta Margarita en una de sus últimas apariciones en Sanxenxo en septiembre (izda.) y su hija María Zurita (dcha.).

Su estado evolucionaba de manera favorable, según han confirmado fuentes de su entorno familiar este domingo, pero ha sido ingresada por segunda vez en pocos días, en lo que podría ser una recaída. A la salida del centro hospitalario tras visitarla este domingo, su hija, María Zurita, trasladó a los medios de comunicación un mensaje de calma respecto al estado de salud de la duquesa de Soria. "Está reaccionando bien al medicamento" y "está saliendo" del proceso infeccioso, declaró Zurita a la prensa congregada a las puertas del hospital. No obstante, precisó que su madre continúa "flojita", por lo que todavía deberá permanecer ingresada durante unos días más, sin que el equipo médico haya fijado por el momento una fecha para el alta hospitalaria.

Durante su estancia en el centro madrileño, la infanta cuenta con el acompañamiento constante de su núcleo familiar más cercano: su marido, Carlos Zurita; sus hijos, Alfonso y María Zurita; y su nieto, Carlos.

El Rey Juan Carlos, la infanta Elena y la familia Zurita disfrutan de una cena en un bateeiro en Sanxenxo el pasado 18 de septiembre. | Europa Press (archivo)

Operación en las cuerdas vocales

Este ingreso hospitalario tiene lugar poco tiempo después de que la infanta Margarita fuera sometida a una intervención en las cuerdas vocales. Dicha convalecencia le impidió desplazarse recientemente hasta la localidad pontevedresa de Sanxenxo para acompañar a su hermano, don Juan Carlos, durante la celebración de las regatas. Asimismo, este episodio se produce un año después de que la duquesa de Soria requiriera hospitalización a raíz de una neumonía.

Ha sido su hija, María Zurita la que se ha pronuniado ante los medios, tras visitar a su madre en el hospital.

María Zurita visitó a su madre este domingo y le compró una orquídea. | Europa Press

Hija menor de los condes de Barcelona

Margarita de Borbón y Borbón (Roma, 6 de marzo de 1939) es infanta de España, duquesa de Soria y II duquesa de Hernani. Es la hija menor de los condes de Barcelona, Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, hermana menor del rey emérito Juan Carlos I y tía del actual monarca, Felipe VI.

Nació en Roma durante el exilio de la familia real española y creció entre Italia, Suiza y Estoril (Portugal). Ciega de nacimiento, nunca permitió que su discapacidad limitara su formación; aprendió a hablar varios idiomas —entre ellos español, portugués, francés, inglés e italiano— y estudió puericultura en Londres, profesión que llegó a ejercer antes de casarse. El 12 de octubre de 1972 contrajo matrimonio en Estoril con el médico Carlos Zurita y Delgado. Para casarse con una persona ajena a la realeza, renunció a sus derechos de sucesión al trono de España (aunque con la aprobación de la Constitución de 1978 sus derechos quedaron restituidos al no existir ya la Pragmática Sanción de 1776). El matrimonio tuvo dos hijos: Alfonso (1973) y María (1975), además de un nieto, Carlos (2018).

En 1981 su hermano Juan Carlos I le concedió el título vitalicio de duquesa de Soria, y ese mismo año heredó de su primo Manfredo de Borbón el título de duquesa de Hernani con Grandeza de España.

Aunque no forma parte de la Familia Real estricta desde la proclamación de Felipe VI en 2014 (pasando a ser familia del Rey), ha mantenido una intensa actividad cultural y benéfica a través de la Fundación Duques de Soria (dedicada al hispanismo y la ciencia), la Fundación ONCE y UNICEF.