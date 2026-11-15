Ourense registra inundaciones en viviendas, calles y bajos por las intensas lluvias

Las intensas lluvias de este domingo han dejado numerosas incidencias en la provincia de Ourense, con inundaciones en viviendas, bajos, garajes y vías públicas, además de dificultades para circular y daños en distintas infraestructuras. Varios municipios de la provincia han sufrido los efectos de las precipitaciones, que han obligado a movilizar a los servicios de emergencia durante toda la jornada.

En la ciudad de Ourense, las lluvias han provocado problemas en diferentes calles y barrios, con inundaciones y varias incidencias relacionadas con roturas de tuberías. Una de ellas se produjo por la mañana de este domingo en la calle del Río Arnoia, en las proximidades de la estación de tren, donde el reventón de una tubería provocó un episodio de anegamiento en la zona.

Las calles de Ourense con gran cantidad de agua. | Alán Pérez

También se registró otra incidencia en Serra Martiña, donde una tubería rota en la parte próxima a la vía pública estaba provocando una acumulación de agua que amenazaba con alcanzar los portales y garajes de las viviendas cercanas.

En ambos casos se dio aviso a la Policía Local y a los bomberos de Ourense para que interviniesen. Las precipitaciones también dejaron acumulaciones de agua en otras calles de la ciudad, con dificultades para la circulación de vehículos y problemas para los vecinos.

La incidencia registrada en Eiroas.

Otro de los puntos afectados fue Eiroás, donde se registraron inundaciones en varias viviendas y fue necesaria la intervención de los bomberos. En la rúa dos Chaos, los efectivos tenían previsto acudir para achicar el agua acumulada en un bajo cuando se produjo un hundimiento de la calzada, lo que añadió otra complicación a la incidencia.

Inundaciones en viviendas y calles de Carballiño y Barbadás

Inundaciones en O Cabralliño. | Emergencias O Carballiño.

Las precipitaciones también dejaron varias incidencias en O Carballiño, donde los servicios de emergencias tuvieron que atender durante la mañana distintos avisos por inundaciones en la avenida do Arenteiro y en el polígono industrial.

Una de las consecuencias más llamativas se produjo en el vial 7 del polígono industrial, donde la acumulación de agua provocó que se levantase parte del asfaltado colocado la semana pasada. Desde los servicios de emergencia señalaron que continuaban trabajando para atender las incidencias y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Calles afectadas en O Carballiño. | Emergencias O Carballiño.

En Barbadás, los efectivos de emergencias tuvieron que intervenir durante el turno de tarde por el anegamiento de los bajos de una vivienda en O Fonsillón. Para atender el aviso se movilizaron una bomba urbana ligera, personal del Servicio Municipal de Protección Civil (SMPC) y voluntarios, además de una furgoneta con más voluntarios que participaron en el dispositivo.

Viviendas afectadas en Barbadás. | Emergencias Barbadás.

Una riada provoca graves daños en Valdeorras y deja aislado San Vicente de Leira

Valdeorras ha sido otra de las zonas especialmente castigadas por las precipitaciones. En Vilamartín de Valdeorras, la acumulación de agua y restos forestales provocó el colapso del puente de Baxeles y el derrumbe de un tramo de la carretera OU-0807. La fuerza de la corriente desencadenó una importante riada que arrastró agua, barro y materiales por el valle.

Según la información trasladada por la Guardia Civil y Protección Civil, el origen del suceso se encuentra en el regueiro do Retorno, un arroyo que desciende desde Baxeles. Las lluvias arrastraron una gran cantidad de biomasa forestal que terminó bloqueando el paso del agua bajo el puente, provocando una acumulación que fue aumentando la presión hasta que la infraestructura cedió alrededor de las 12.25 horas.

La rotura liberó de golpe el agua y los restos acumulados, provocando una avalancha que destrozó el puente y parte de la carretera. La situación ha dejado San Vicente de Leira completamente aislado, ya que el acceso por Baxeles ha quedado destruido y la conexión a través de O Mazo también se encuentra impracticable.

El temporal también ha provocado el desbordamiento del río Leira, cuyas aguas han llegado a afectar a algunas viviendas situadas junto al cauce. La fuerza de la corriente quedó reflejada en imágenes grabadas desde el puente de O Mazo. Además, se han registrado otras incidencias en distintos puntos de Valdeorras, incluida A Rúa.

Desbordamiento del Leira en Vilamartín. | J. C.

La situación en esta comarca resulta especialmente delicada por los efectos de los incendios forestales del verano de 2025, que dejaron amplias superficies de monte sin vegetación. La pérdida de cubierta vegetal favorece el arrastre de tierra, piedras y restos forestales durante episodios de lluvias intensas, aumentando el riesgo de obstrucciones en los cauces y de nuevas riadas.

Ourense registra 20 incidencias en el balance del 112 Galicia

Según los datos facilitados por el 112 Galicia, entre la medianoche y las 13.00 horas de este domingo se contabilizaron 133 incidencias relacionadas con las lluvias en el conjunto de Galicia. De ellas, 20 correspondieron a la provincia de Ourense, frente a las 69 de Pontevedra, las 34 de A Coruña y las 10 de Lugo.

En el conjunto de la comunidad, la mayor parte de los avisos estuvieron relacionados con la acumulación de agua en calles y carreteras, con 30 incidencias. También se contabilizaron 20 caídas de árboles, 13 desprendimientos de tierra y piedras y ocho inundaciones en viviendas, bajos y garajes.

Ante el riesgo de desbordamientos, la Xunta activó el Plan Inungal en fase de preemergencia, con el objetivo de controlar y realizar un seguimiento de los caudales de los ríos. Durante la mañana se observó una tendencia al alza en los cauces del Baltar, en Sanxenxo; Mougás, en Oia; y Caldo, en Lobios.

Pese a las numerosas incidencias registradas en la comunidad, ninguna de las actuaciones gestionadas por el 112 Galicia había causado daños personales en el momento del balance.