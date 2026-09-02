Interceptan a un septuagenario tras recorrer 11 kilómetros en sentido contrario por la A-11

El Subsector de Tráfico de Soria ha investigado a un varón de 78 años por conducir durante once kilómetros en sentido contrario en la A-11 en la provincia de Soria, cerca de El Burgo de Osma.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), perteneciente a la Unidad de Investigación de la Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Soria (UNIS), a raíz de un archivo multimedia remitido por un usuario donde se observa la mentada conducción, inició el 11 de agosto diligencias que culminaron el día 25 del mismo mes.

En ellas se investigaba a un varón de 79 años como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los hechos tuvieron lugar en la Autovía A-11 (Zaragoza-Portugal), cuando la Sala del 112 recibía diversos avisos de varios usuarios de la misma vía notificando que un vehículo circulaba en sentido contrario al estipulado entre los kilómetros 59 al 72, en la provincia de Soria, cerca de El Burgo de Osma.

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Señales para detenerle

Un componente de este Subsector de Tráfico que se encontraba franco de servicio y de viaje de ocio observó la circulación del citado vehículo. El agente se cambió de sentido y se colocó de forma paralela a dicho vehículo, haciéndole señales ópticas y acústicas para que detuviera la marcha.

Así, logró la parada del vehículo en el kilómetro 59,00 de la citada autovía. La patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de El Burgo de Osma, a su llegada, procedió a identificar al conductor.

El Grupo GIAT Subsector de Tráfico de Soria instruyó diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de El Burgo de Osma, y a la Fiscalía en la modalidad de procedimiento abreviado.

En vista de lo anterior, esta persona puede enfrentarse principalmente a un delito contra la seguridad vial (Artículo 380.1 del Código Penal), que contempla penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo de hasta tres años.