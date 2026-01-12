Dos muertos en Lugo en un accidente entre un turismo y un camión circulando en sentido contrario

Estado del turismo tras la colisión frontal con el camión que costó la vida a dos personas en Lugo.

A primera hora de este lunes,12 de enero, un hombre y una mujer fallecieron en un accidente de tráfico en la provincia de Lugo tras colisionar el turismo donde viajaban contra un camión.

De acuerdo con la información del 112 local, el accidente se produjo en torno a las 7.00 de la mañana cuando el turismo chocó con el camión que se encontraba circulando en sentido contrario.

Fue el propio conductor del camión, quien resultó herido sin gravedad, quien dio el aviso a las autoridades sobre el accidente frontal entre su vehículo y el turismo en la LU-530 en el kilómetro 4 a la altura de Carballido.

Según ha informado el 112, tuvieron constancia del suceso a través de la llamada del conductor del camión implicado.

Tras la llamada del conductor, los servicios de emergencia dieron aviso al 061, a los bomberos de Lugo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil. También fue informado de lo ocurrido el Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.