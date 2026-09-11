Interior reconoce la elaboración en 2024 de un listado de periodistas que los clasificaba por ideología

Más de 250 periodistas aparecen en el listado elaborado por el Ministerio de Interior.

El Ministerio del Interior reconoció este martes la existencia de un listado de periodistas elaborado por su Oficina de Comunicación en febrero de 2024 y aseguró que se trataba de un “documento informativo, de carácter interno”, con finalidad consultiva. El departamento afirmó que su oficina atiende a todos los medios y periodistas sin distinciones.

La existencia del documento fue publicado por El Confidencial, que señaló que el dosier, titulado “Tertulianos. Radio y Televisión”, clasificaba ideológicamente a decenas de periodistas en activo y llevaba el sello del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación.

Documento Listado de periodistas elaborado por el Ministerio de Interior obtenido por El Confidencial. Consúltalo

Desde Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, definió el dosier como un “documento de trabajo” destinado a conocer “lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio”. Aseguró que no tenía “ninguna finalidad espuria” ni “ningún otro objetivo o finalidad” que conseguir una comunicación “más eficaz” desde el Gobierno.

La ministra portavoz, Elma Saiz, se remitió a las explicaciones de Interior sobre la naturaleza del documento y defendió que el Gobierno “respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree en la libertad de prensa y actúa en consecuencia todos los días en su labor”. Saiz añadió que “los de entrar con un lanzallamas en RTVE o los de os vamos a triturar no somos nosotros”.

Preguntada de nuevo, la portavoz señaló que se trataba de un documento de 2024 y aseguró que podía “garantizar” que su objetivo “no es ningún caso ni señalar ni censurar ni acusar a medios o a periodistas o coartar su libertad, son otros los que lo intentan”.

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Tras la difusión del documento, fuentes de Interior pidieron disculpas e insistieron en que fue elaborado con finalidad “consultiva y sin ningún propósito de establecer censura o restricción”.