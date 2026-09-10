Las listas de Marlaska

Ahora sabemos por qué en el Ministerio del Interior no se olieron la invasión de Ceuta aunque “solo” fueron ochenta mil los marroquíes que se colaron en nuestra ciudad al otro lado del Estrecho. En las alturas del ministerio estaban ocupados en otros menesteres. Uno de ellos era elaborar listas con fichas de periodistas, tertulianos y directores de medios clasificándolos por ideología, afinidad o inquina al Gobierno. Perfiles ideológicos, anotaciones como: “Extrema derecha”, “Apoya al Gobierno”, “Crítico con la amnistía”, “Afín al PSOE”, “Crítico con las políticas actuales del Gobierno”, “Periodista polémica”, “De centro derecha moderado”, “Desinformador”, etc. Una lista negra.

Remataba su limosa explicación añadiendo que no tenía una finalidad “espuria”. Marlaska, o quien le haya podido asesorar para dar una respuesta al escándalo, ha creído que era gracioso señalar que era un documento “interno” pero que no se trataba de un documento secreto

Una actividad a todas luces impropia -cuando no ilegal- ajena en cualquier caso a los usos propios de un Estado democrático. Un escándalo del que nos hemos enterado gracias a la información publicada por El Confidencial, diario digital víctima junto a otros medios de la taxonomía ideológica de quienes en el ministerio dedican su tiempo a tan execrable tarea. El ministro Fernado Grande-Marlaska no niega la existencia de las mencionadas listas, pero las justifica diciendo que son un “instrumento interno de trabajo”, añadiendo que: “Según se le había trasladado es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actualidad”. Remataba su limosa explicación añadiendo que no tenía una finalidad “espuria”. Marlaska, o quien le haya podido asesorar para dar una respuesta al escándalo, ha creído que era gracioso señalar que era un documento “interno” pero que no se trataba de un documento secreto.

Semejante justificación -que suena a tomadura de pelo- remite al llamado principio de Hanlon, según el cual “no se ha de atribuir a la maldad lo que pueda ser explicado por la estupidez”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha condenado semejante práctica señalando el carácter intimidatoria de la misma. En un comunicado subraya que en una sociedad democrática “ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo por ser un ataque a la libertad de prensa reconocida en el Artículo 20 de la Constitución”. Está tardando la lista de dimisiones en el Ministerio del Interior.