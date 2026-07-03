Investigan como crimen machista la muerte de una mujer y su hija en Alicante

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas en una vivienda de la pedanía de El Fenollar, en Alicante, en un suceso ocurrido este jueves y que apunta a un posible caso de violencia machista.

Los hechos salieron a la luz después de que el servicio de emergencias 112 recibiese un aviso a las 19.40 horas. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas que, al acceder a la vivienda, localizaron sin vida a la mujer y a una de sus hijas.

Además, otra hija de la víctima y el padre de la familia, señalado como presunto autor de los hechos, fueron hallados con heridas graves por arma blanca. Ambos fueron evacuados a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La investigación sigue abierta

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, no constaban antecedentes en el sistema VioGén entre el hombre investigado y la mujer fallecida.

Los agentes trabajan ahora para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar la secuencia de los hechos. Por el momento, la investigación permanece abierta y no se han facilitado más detalles sobre el estado de los heridos ni sobre el móvil del crimen.

El caso está siendo analizado por los especialistas de la Guardia Civil, que continúan recabando pruebas y testimonios para avanzar en las pesquisas.