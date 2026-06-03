Investigan la muerte de una bebé de 16 meses tras sufrir graves quemaduras mientras la bañaban

El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla investiga la muerte de una bebé de 16 meses que falleció el pasado viernes después de permanecer dos meses ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío a consecuencia de las graves quemaduras sufridas mientras era bañada, presuntamente, por la pareja de su madre.

Los hechos ocurrieron durante el pasado Lunes Santo en una vivienda de la localidad sevillana de Bormujos. Según la versión inicial ofrecida por el hombre al llegar al hospital, la menor habría sufrido las lesiones de forma accidental cuando, supuestamente, abrió el grifo de la ducha mientras él se disponía a coger una toalla.

Sin embargo, la familia de la niña rechaza esa explicación y considera que el fallecimiento no fue consecuencia de un accidente. Tanto la madre como la abuela de la menor han solicitado que se investigue al hombre por un posible delito de homicidio, al entender que podrían existir indicios de una actuación intencionada.

La pequeña ingresó en la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío con quemaduras que afectaban aproximadamente al 60 % de su cuerpo, incluida la cara. Durante las semanas que permaneció hospitalizada fue sometida a varios injertos y trasplantes de piel, aunque finalmente no pudo superar la gravedad de las lesiones.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, la madre ha asegurado que escuchó los gritos de su hija mientras se encontraba en otra estancia de la vivienda y que, al acudir al baño, la encontró con graves quemaduras. Por su parte, la abuela ha cuestionado la versión del supuesto accidente, señalando que la menor apenas tenía 14 meses en el momento de los hechos y no caminaba con soltura.

Fueron los propios profesionales sanitarios quienes alertaron a la Policía Nacional al detectar la gravedad de las lesiones cuando la niña fue trasladada al hospital. Tras la apertura de diligencias judiciales, el hombre que se encontraba con la menor en el momento de los hechos ha prestado declaración en calidad de investigado.

La investigación, que inicialmente fue asumida por el Grupo de Menores de la Policía Nacional, ha pasado ahora a manos del Grupo de Homicidios tras el fallecimiento de la bebé. Fuentes cercanas al caso han señalado que todas las hipótesis permanecen abiertas mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia.

Por el momento no se han producido detenciones, aunque las autoridades no descartan nuevas actuaciones en función del avance de las pesquisas. La familia de la menor ha reclamado justicia y confía en que la investigación esclarezca las circunstancias exactas que rodearon la muerte de la niña.