Hallan un cuerpo sin vida en un hombre coruñés en su vivienda de Cea

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 66 años que fue hallado sin vida en su vivienda de San Cristovo de Cea, donde residía desde hacía aproximadamente dos años tras su jubilación.

Natural de A Coruña, se trata de un varón con iniciales C.T., quien se había trasladado al municipio ourensano para establecer allí su residencia. Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma después de llevar varios días sin verlo. Según fuentes consultadas, hacía entre tres y cuatro días que no tenían noticias de él, una situación que despertó su preocupación.

Ante esta circunstancia, los vecinos contactaron con familiares del hombre para interesarse por su paradero. Posteriormente, los parientes avisaron a la Guardia Civil, que se desplazó hasta la vivienda.

Los agentes localizaron el cuerpo en el interior del domicilio, tumbado en la cama. Las primeras comprobaciones no apreciaron signos de violencia y tampoco se detectaron indicios de que la vivienda hubiese sido forzada. La puerta se encontraba cerrada y no había señales de robo o de la intervención de terceras personas.

A falta de los trámites y comprobaciones oportunas para determinar las causas exactas del fallecimiento, las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de una muerte natural.