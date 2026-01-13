Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz como presunto caso de violencia de género

2026 ya registró el peor comienzo del año en violencia de género desde 2023 con la confirmación del segundo asesinato machista. Tras esta verificación, ya se ha confirmado un tercero y la Policía Nacional está investigando como un presunto caso de violencia de género a la espera de su confirmación el fallecimiento de una mujer de 78 años en la ciudad de Badajoz.

El presunto autor, su marido de 81 años, fue detenido por estos hechos y ha ingresado en prisión, según han informado de la Policía Nacional. Estas mismas fuentes han confirmado que este pasado lunes ha fallecido una mujer en el Hospital Universitario de Badajoz "presuntamente por lesiones causadas por un caso de violencia de género", en relación a lo cual han matizado que está en investigación y "aún no" se cuenta con la "confirmación definitiva".

La "agresión" se produjo el pasado viernes y, en principio, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Badajoz está llevando el caso, han detallado, junto con que no se cuenta todavía con los datos de la autopsia.

El hombre había quebrantado la orden de alejamiento

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1, acordó este pasado lunes, 12 de enero, la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 81 años detenido por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su mujer. El detenido fue puesto a disposición judicial este pasado viernes, 9 de enero, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género hacia su mujer.

En ese sentido, el titular de la plaza 1, por ser el que estaba de guardia acordó, una vez prestada declaración, como medida cautelar una orden de alejamiento y prohibición de acercarse el hombre tanto a la mujer como a su domicilio, según señala el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

Posteriormente, este pasado lunes, 12 de enero, el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer, por lo que el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada, tras lo que fue dada de alta pero tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital en donde falleció este pasado lunes.

Señala el TSJEx que a la espera de los resultados de la autopsia de momento se desconocen las causas de la muerte y si guarda relación con la agresión que había sufrido unos días antes. El titular de la plaza 1 se ha inhibido a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz que es quien se hará cargo de las diligencias a partir de ahora.

Igualdad recaba datos

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Badajoz que, de confirmarse, elevaría a cuatro las asesinadas en 2026 por violencia de género y a 1.345 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. En lo que va de 2026, el departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado tres casos: en Jaén, Las Palmas y Cádiz. En este sentido, 2026 ha tenido el peor comienzo de año en materia de violencia de género desde 2023, cuando, a fecha de 12 de enero, se contabilizaban tres casos.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse