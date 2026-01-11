Olvera llora otra víctima de violencia machista: el marido es detenido tras el asesinato de su esposa

Un agente de la Guardia Civil de espaldas en imagen de archivo.

Una mujer de 58 años ha sido asesinada en la madrugada del domingo en su domicilio en la localidad gaditana de Olvera, y su marido, de 60 años, ha sido detenido como presunto autor del crimen, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El hallazgo del cadáver se produjo tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias 112, que alertó a la Benemérita del suceso.

El protocolo judicial de violencia de género se activó de inmediato, desplazándose al lugar la jueza de guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el matrimonio no contaba con denuncias previas por violencia de género.

Este caso se convierte en la segunda víctima de violencia machista en Andalucía en lo que va de año, tras el asesinato de otra mujer de 38 años en Quesada (Jaén) el pasado 4 de enero, y en la tercera a nivel nacional, tras otro crimen similar en Las Palmas de Gran Canaria.

En 2025, 46 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas, siendo Andalucía la comunidad con más víctimas, con un total de 14 casos.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género.

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar).

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.