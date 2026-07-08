Investigan las muertes de una mujer y su hija con signos de violencia en una vivienda incendiada en Mijas

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una madre y su hija, de 61 y 32 años, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada de este miércoles en una vivienda del municipio malagueño de Mijas tras declararse un incendio. Los investigadores trabajan con distintas hipótesis, entre ellas la de un posible caso de violencia de género, extremo que aún se encuentra bajo investigación.

Según han confirmado fuentes del instituto armado, tras el levantamiento de los cadáveres y la inspección ocular realizada por los especialistas de la Guardia Civil y los médicos forenses, se observaron numerosas heridas de arma blanca en ambas víctimas, por lo que el caso se investiga como una muerte violenta.

Por el momento, los agentes no descartan ninguna hipótesis y mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, así como determinar si el incendio fue provocado para ocultar el crimen o si guarda relación con los fallecimientos.

Los hechos ocurrieron sobre las 2,15 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de que de un piso situado en la calle Tulipán, en la barriada de Las Lagunas de Mijas, salían llamas y una intensa columna de humo.

La sala coordinadora movilizó de inmediato a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Una vez extinguido el fuego, los bomberos localizaron en el interior de la vivienda los cuerpos sin vida de las dos mujeres.

La investigación continúa bajo la dirección de la Guardia Civil, cuyos agentes trabajan para reconstruir lo sucedido, esclarecer tanto el origen del incendio como las circunstancias en las que se produjeron las muertes y determinar si, como apunta una de las principales líneas de investigación, se trata de un caso de violencia de género. Por el momento, las autoridades mantienen la máxima cautela y no han facilitado más información sobre el caso mientras avanzan las diligencias.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse