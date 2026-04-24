Asesina a su pareja con un arma blanca y se suicida en Toledo

La Guardia Civil investiga en estos momentos en Seseña, Toledo, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer con heridas de arma blanca en un domicilio, que ha aparecido junto a otro cuerpo de un hombre ahorcado. Se trata de una mujer de 43 años y un varón de 50 años. Agentes de la Policía Judicial se encuentran en estos momentos en el lugar del hallazgo, han confirmado fuentes de la investigación, que trabajan con la hipótesis de dos sucesos relacionados.

Seseña, el lugar de los hechos. | Europa Press

En un primer momento, en la madrugada de este jueves, servicios médicos atendieron a un joven de unos 20 años inconsciente en la calle, con signos de haber sido agredido. Poco después, se recibió un segundo aviso desde un domicilio cercano en el que una mujer pedía auxilio.

La zona que quedó acordonada por la Guardia Civil. | Europa Press

Una vez en el hospital, tras recobrar la conciencia, el joven de 20 años prestó declaración. Los agentes, al ver que el agredido guardaba relación con la mujer que pidió auxilio, se personaron en el domicilio, donde encontraron el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca y a un varón ahorcado. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

El primero en CLM en 2026

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que la muerte de una mujer apuñalada en Seseña (Toledo) por su expareja —que después se quitó la vida— es un asesinato machista, lo que lo convierte en el primero de estas características en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

Así lo ha desvelado el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, en un audio enviado a los medios, donde ha lamentado esta noticia y que una mujer haya muerto a manos de su expareja “con desprecio a su dignidad”.

"Una situación que me llena de consternación y tristeza y que condeno desde lo más profundo de mi alma. Quiero trasladar mis condolencias y solidaridad a sus amigos y familiares", ha señalado Sabrido.

El delegado del Gobierno también ha querido agradecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y llamar a la unidad de toda la sociedad ante esta lacra.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse