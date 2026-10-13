Irene Montero descarta integrar Podemos en Frente Amplio y abre su alianza con Rufián a otros partidos

La secretaria política de Podemos y eurodiputada Irene Montero ha descartado que su formación vaya a integrarse en Frente Amplio, aunque ha defendido que la alianza con Gabriel Rufián y ERC permanece abierta a la incorporación de otros partidos de cara a las elecciones generales.

En una entrevista en TVE, Montero ha asegurado que seguirán explorando vías de entendimiento entre distintas fuerzas progresistas. "Vamos a seguir hablando e intentando todas las formas de colaboración", ha afirmado.

La dirigente morada considera que los votantes de izquierdas reclaman acuerdos entre formaciones diferentes y ha defendido la necesidad de encontrar puntos en común. En este sentido, ha vuelto a reivindicar las primarias como fórmula para alcanzar pactos, frente a lo que ha denominado un "bucle infinito" de negociaciones.

Podemos apuesta por una candidatura con Rufián

En otra entrevista en la Cadena SER, Montero ha puesto en valor el acuerdo con ERC, que considera una oportunidad para representar a una mayoría de izquierdas. La eurodiputada ha asegurado que Podemos trabajará junto a Gabriel Rufián "en todo el territorio" y ha insistido en que el proyecto está abierto a otras organizaciones políticas.

Preguntada por la invitación de Frente Amplio para sumarse a la confluencia integrada por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, ha preferido evitar una respuesta directa. "Prefiero mi silencio porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que las cosas vayan bien", ha señalado.

Montero ha reiterado que la candidatura impulsada junto a ERC pretende establecer un marco de colaboración entre diferentes fuerzas de izquierdas y ha animado a ampliar los apoyos.

"Hay que seguir trabajando para que mucha más gente esté ahí y para que esa candidatura represente a esa mayoría de izquierdas", ha concluido.