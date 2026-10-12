Montero y Rufián "harán equipo": Podemos anuncia que contribuirá a la candidatura de ERC en Cataluña

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero.

Podemos ha anunciado que la actual secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, "harán equipo" en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado difundido este lunes, Podemos ha afirmado que Esquerra Republicana y Podemos en Cataluña "tienen una responsabilidad clara para seguir avanzando en derechos y defender" a Cataluña.

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La colaboración se concretará en la contribución de Podemos a la candidatura de ERC a las elecciones generales en Cataluña y en la colaboración entre Montero y Rufián en la campaña de las generales, según ha explicado la formación morada.

"Entendemos que la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable", se extrae del comunicado.

Este domingo y tras unas semanas de tensión ERC, donde trascendió que el diputado Jordi Albert surgía como posible alternativa en caso de desacuerdo entre la dirección y Rufián, el partido confirmó que su portavoz en el Congreso volverá a ser su cabeza de lista a las elecciones generales.

Paralelamente a su designación, trascendió que los republicanos y Podemos estaban ultimando un acuerdo de colaboración para esta cita electoral que se ha acabado confirmado este lunes.

Una alianza inédita para ERC

Se trata de una alianza inédita para ERC dado que los morados en el pasado estaban insertados en los Comuns, pero la ruptura estatal de Podemos con Sumar también fracturó ese espacio. De hecho, este partido ya sostuvo que Podemos llegó a negociar con ERC para las generales de 2023, aunque los soberanistas lo negaron.

Mientras, Frente Amplio, la candidatura que impulsan los Comuns juntos a IU, Movimiento Sumar y Más Madrid, entra en la semana decisiva para registrar coaliciones electorales --el plazo para registrarlas en la Junta Electoral termina el viernes 16 de octubre-- sin tener designado aún a su aspirante a la Presidencia del Gobierno y sin concretar alianzas con otras formaciones.

Por su parte, los Comuns han lamentado que el futuro candidato de ERC haya rechazado participar en Frente Amplio para maximizar las opciones de la izquierda en estos comicios, aunque respetan su decisión de seguir bajo las siglas del partido soberanista.

Así, celebran el consenso en torno a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata de Frente Amplio, pero insistían en la misma línea cuando Colau condicionó su disponibilidad a asumir el liderazgo de la futura coalición si se incorporaba a los morados y los aliados territoriales.

La decisión de Rufián de volver a repetir como candidato de su formación a las elecciones generales del 29N, hace que se decline el ofrecimiento que hizo la exalcaldesa de Barcelona para que ejerciera de unión de las distintas izquierdas forming parte de Frente Amplio.

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Precisamente, Más Madrid ha vuelto a sorprender en este espacio al plantear que la lista de Frente Amplio esté liderada por el portavoz adjunto de la formación en el parlamento regional, Emilio Delgado, y que la número dos de la lista sea la ministra de Sanidad Mónica García.

Y por primera vez se abre a la integración de Podemos en la candidatura en Madrid si esta formación quiere formar parte del proyecto mientras que IU muestra explícita su respaldo a situar a Colau como candidata y Sumar se muestra partidaria del tándem de la exalcaldesa con Delgado. En todo caso, los primeros apelan a la responsabilidad de todos los partidos de izquierda para tratar de armar la unidad electoral y los segundos vuelven a pedir discreción sobre las negociaciones internas.