Iryo reclama revisar todos los protocolos de seguridad de las líneas de alta velocidad

Iryo remitió una misiva a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para reclamar nuevos protocolos de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo) y, en concreto, limitar a 40 km/h la velocidad cuando falle el sistema LZB. La operadora plasmó en esa carta una batería de propuestas para reforzar la seguridad del sistema, con el objetivo de aplicar condiciones más restrictivas en la circulación de manera cautelar. El Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) también hizo una petición similar recientemente. La carta de Iryo propone limitar a 40 kilómetros por hora la velocidad de los trenes cuando falle el sistema LZB y se circule bajo BSL y con el sistema ASFA como protección. Renfe ya empezó a aplicar esta medida.

Asimismo, Iryo plantea limitar y supervisar automáticamente la velocidad cuando se pierde la conexión o la supervisión del LZB, así como analizar si las capacidades actuales del Asfa o posibles adaptaciones permitirían incorporar una limitación supervisada de velocidad, tomando los 40 kilómetros por hora como referencia inicial, según confirmaron fuentes de la empresa.

Otro de los ámbitos que plantea revisar es la coordinación entre el LZB y el ASFA, con el objetivo de reforzar la continuidad de las funciones de protección durante las transiciones entre ambos sistemas. Las peticiones realizadas desde Iryo y desde el sindicato de maquinistas se producen después del accidente de Urda el pasado 28 de octubre, en el que la caída del sistema LZB y el posterior funcionamiento bajo BSL fueron claves en la secuencia de hechos que provocaron la tragedia. Las peticiones de Iryo se suman a las que reclamaron los maquinistas tras el accidente, que básicamente reclamaban impedir a los trenes reanudar la circulación con marcha normal cuando haya más de un tren en el mismo cantón con los sistemas ERTMS o LZB caídos.

Homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

La Guardia Civil ha rendido homenaje a las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) con un acto de recuerdo y respeto celebrado en las inmediaciones del lugar de la tragedia. Los agentes desplegados en la zona han depositado un ramo de flores junto a una encina situada cerca del punto en el que se produjo el siniestro.

Tras colocar las flores, los efectivos han guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas. Un gesto sencillo con el que los miembros del dispositivo han querido expresar su pesar por la magnitud del accidente y trasladar su solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas.

La encina se ha convertido así, por unos instantes, en un lugar de recuerdo para quienes perdieron la vida en el siniestro ferroviario. Un ramo de flores y un minuto de silencio han servido para rendirles homenaje y mostrar el respeto de los agentes que continúan desplegados en Urda.

Tres personas por identificar

Por otra parte, continúan las labores para la identificación de la totalidad de las personas fallecidas en el accidente ferroviario, que se están realizando de manera continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, y que permitieron identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas, informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas. Las identificaciones realizadas hasta este momento corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro ferroviario con nacionalidad española (54 personas), y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense, 1 de nacionalidad francesa, 1 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina). Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, las tres que restan, que serían de nacionalidad extranjera.