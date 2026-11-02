Pedro Sánchez: “El Gobierno debe recuperar la confianza en la alta velocidad cueste lo que cueste”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene con la ponencia “Repensar Europa” durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que la principal obligación del Ejecutivo es recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad “cuanto antes y cueste lo que cueste”.

Así lo manifestó en su intervención en el foro World in Progress (WIP), celebrado en Barcelona, donde también ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en una respuesta similar a la adoptada tras el siniestro de Adamuz (Córdoba).

Sánchez volvió a trasladar el pésame a los familiares de las víctimas, a quienes ha prometido acompañar durante el duelo, en los trámites y en la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido. “Hay decenas de familias rotas por culpa de un accidente que jamás debió suceder. Y hay también un país entero que llora junto a ellas”, ha afirmado.

El presidente también ha tenido palabras para los heridos que continúan hospitalizados, a los que ha deseado una pronta recuperación. En este sentido, ha insistido en que la atención a las víctimas es la prioridad inmediata del Gobierno.

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Ayudas económicas y atención personalizada a las víctimas

El decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros contempla ayudas económicas que duplicarán la cuantía del seguro obligatorio de viajeros, además de un mecanismo específico para anticipar el pago de las indemnizaciones.

La medida también incluirá procesos específicos de incapacidad temporal para las víctimas y la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas afectadas.

El objetivo, según ha explicado Sánchez, es facilitar el acompañamiento a las familias y a los heridos durante todo el proceso posterior al accidente, tanto en el ámbito económico como en el administrativo.

Promete transparencia en la investigación

El presidente del Gobierno ha reconocido que el accidente ha quebrado la confianza de parte de la ciudadanía en la alta velocidad y ha situado su recuperación como una de las principales responsabilidades del Ejecutivo.

“Lo tenemos que hacer cuanto antes y cueste lo que cueste”, ha reiterado, al tiempo que ha expresado su confianza en que el Gobierno será capaz de recuperar esa credibilidad.

Sánchez también ha garantizado que la investigación sobre las causas del siniestro se desarrollará con transparencia y rigor, tanto por parte de los investigadores independientes como de la Justicia.

“Lo harán con todos los medios que sean necesarios para esclarecer las causas con total transparencia y de forma exhaustiva y rigurosa”, ha asegurado.