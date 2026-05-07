La visita de Ayuso a México desata un choque político con Sheinbaum por la figura de Hernán Cortés

La visita institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México ha derivado en un fuerte enfrentamiento político con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a raíz de los actos organizados en torno a la figura de Hernán Cortés y de las críticas cruzadas sobre el modelo político de ambos países.

Díaz Ayuso, que realiza un viaje de diez días por México, participó el lunes en un acto en Ciudad de México en el que reivindicó la figura del conquistador extremeño y rechazó el “odio” hacia la historia compartida entre España y México. El evento contó con la presencia del músico Nacho Cano, creador del musical Malinche, además de representantes políticos y empresariales conservadores mexicanos.

“Allí donde algunos quieren vivir del resentimiento y del enfrentamiento con España, nosotros reivindicamos la herencia común”, vino a señalar la dirigente madrileña, en referencia al debate abierto en los últimos años sobre la conquista española y las peticiones de disculpas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La agenda inicial de Ayuso incluía una misa en la Catedral Metropolitana con un recuerdo a Hernán Cortés, aunque el acto fue finalmente suspendido por la Arquidiócesis Primada de México ante la polémica generada.

La respuesta de Claudia Sheinbaum llegó durante el acto de conmemoración de la Batalla de Puebla, símbolo de la resistencia mexicana frente a la invasión francesa de 1862. Sin citar directamente a Ayuso, la presidenta mexicana lanzó un duro mensaje contra quienes “reviven la conquista como salvación”.

“Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”, afirmó Sheinbaum, que vinculó el debate histórico con la defensa de la soberanía nacional y criticó tanto las “intervenciones extranjeras” como las “traiciones internas” de sectores conservadores.

Lejos de rebajar el tono, Díaz Ayuso endureció posteriormente su discurso en una conferencia celebrada en la Universidad de la Libertad de Ciudad de México, impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego. Allí aseguró que “las cadenas del socialismo” están provocando “la muerte de la democracia” tanto en España como en México. “Así es como mueren las democracias, exactamente de la misma manera”, afirmó la presidenta madrileña, que acusó a gobiernos de izquierda de debilitar las instituciones, atacar la separación de poderes y sustituir profesionales por “activistas”.

Durante su intervención, Ayuso señaló directamente al partido oficialista Morena y afirmó haber visto “venir esa decadencia” desde los primeros años del movimiento fundado por López Obrador.

La presidenta madrileña también hizo referencia a problemas estructurales de México, como la inseguridad, los desaparecidos o las deficiencias sanitarias y educativas, aunque evitó mencionar directamente a Sheinbaum tras la controversia del día anterior.

La visita de Díaz Ayuso ha sido respaldada principalmente por dirigentes y sectores conservadores mexicanos, entre ellos la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, así como empresarios y representantes políticos de la oposición.

El viaje, inicialmente planteado como una agenda institucional y cultural, ha terminado convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación ideológica entre la derecha española y la izquierda latinoamericana, con la memoria histórica de la conquista como telón de fondo.