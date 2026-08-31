Israel acusa a Pedro Sánchez de lanzar “mentiras descaradas” sobre la crisis de Ceuta

Israel crítica la entrevista de Pedro Sánchez y sus declaración por la supuesta implicación israelí en la creación de bulos sobre Ceuta.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de lanzar "mentiras descaradas" por vincular a Tel Aviv a la crisis migratoria en Ceuta, tras incidir en que se propagaron bulos en redes sociales en cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel" que en última instancia están detrás del incidente en la frontera.

"Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada", ha señalado Saar en un mensaje en redes sociales.

"Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país", ha ahondado el titular de Exteriores israelí.

Sánchez ha subrayado que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis, y, en cambio, ha señalado a Rusia e Israel junto a "una internacional ultraderechista" por "utilizar" la migración para "atacar" a España y Europa.

"Efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular", ha indicado, haciendo alusión a análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, y subrayando que atacan a España por "las posiciones políticas valientes", respecto al "genocidio" en Gaza y a la "invasión" de (Vladimir) Putin en Ucrania.

En línea similar se ha pronunciado posteriormente en redes sociales la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, compartiendo el mensaje de Saar. "La desinformación hay que combatirla. No se puede seguir usando a Israel como cortina de humo", ha esgrimido la diplomática.