Sánchez descarta cualquier indicio de participación de Marruecos en la crisis de Ceuta y asegura que el CNI "no informó de la magnitud"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que no existe "ninguna información" que señale a Marruecos como responsable del origen de la crisis provocada por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio.

En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez ha descartado también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los servicios de inteligencia dispusieran de información que generase "alguna duda" sobre una posible participación de Marruecos en la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

El presidente ha explicado que las autoridades continúan investigando las causas de la crisis, aunque ha apuntado a la difusión de bulos y desinformación a través de las redes sociales como uno de los elementos que contribuyeron a desencadenarla. "No hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la crisis que sufrimos el 30 y el 31", aseguró ante las informaciones sobre los informes del CNI, que considera "un centro con extraordinarios profesionales"

Según Sánchez, la situación estuvo relacionada con la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente en las entradas a nado, una circunstancia que, a su juicio, fue aprovechada por "organizaciones criminales".

Bulos vinculados a Rusia, Israel y la ultraderecha

El presidente del Gobierno también se ha referido a la propagación de contenidos falsos durante la crisis migratoria. Sánchez ha señalado que los bulos circularon a través de redes sociales "asociadas tanto a Rusia como a Israel".

A ello ha añadido la actuación de "una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración", según sus palabras, con el objetivo de atacar no solo a España sino también al conjunto de Europa.

Sánchez ha insistido, en cualquier caso, en que no hay información procedente de los organismos de seguridad e inteligencia españoles que apunte a Marruecos como responsable de la entrada masiva registrada en Ceuta.