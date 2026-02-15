La izquierda se activa con la mira puesta en las generales

La izquierda alternativa al PSOE empieza a posicionarse de cara a las próximas elecciones, con la refundación de la alianza de los partidos de Sumar en el Gobierno y el inicio de la gira de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. El diputado republicano mantendrá un diálogo en Madrid con Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, lo que ha generado expectación por la popularidad creciente de ambos.

El discurso de Rufián, llamando a la unidad de la izquierda plurinacional, ha dejado claro que “no aspira a encabezar ningún liderazgo en la izquierda alternativa”. La mayoría de dirigentes piensan que su intención es “azuzar a la izquierda” y no postularse como referente del espacio, aunque algunos sectores reciben la iniciativa con recelo.

Su planteamiento no ha contado con apoyos de partidos como BNG, Bildu o incluso de ERC, y en la izquierda estatal tampoco ven viable una única lista con organizaciones soberanistas, lo que añade incertidumbre sobre cómo se articulará el espacio político y sobre el papel que tendrán los distintos socios en la estrategia electoral.

En paralelo, Más Madrid, IU, Comunes y Movimiento Sumar revalidarán su alianza política el sábado 21 de febrero en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo el lema “Un paso al frente”. El objetivo es forjar una nueva candidatura que permita revalidar el Gobierno y permanezca abierta a otras organizaciones y a la sociedad civil. Las formaciones han invitado a sus aliados parlamentarios, a Podemos y a partidos soberanistas.

El acto busca además mostrar unidad y estabilidad interna, proyectando fortaleza de cara a las elecciones generales y subrayando el compromiso de las formaciones con la continuidad del Gobierno. Se espera que intervengan cargos de máxima responsabilidad y que el evento sirva para consolidar la narrativa común y acercar posiciones con otros actores de la izquierda, mostrando un frente unido ante los desafíos electorales.

El evento también abre la incógnita sobre el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Diversas fuentes recuerdan que es un “enorme error” debatir ahora sobre marcas y candidatos, y que Díaz tiene sus tiempos para decidir si repetirá como candidata, priorizando un proyecto que busque mayorías sociales y no centrarse en disputas internas del tablero político.

Se subraya que cualquier definición de liderazgos dependerá también de la evolución de las alianzas entre las fuerzas plurinacionales y de cómo se articulen los pactos con los socios parlamentarios, además de la necesidad de mantener cohesión en un espacio político con cuadros fuertes pero con pocos referentes electorales claros.