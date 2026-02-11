Rufián urge a una alianza a la izquierda del PSOE: "O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reiterado este miércoles en el Pleno la necesidad de articular alianzas entre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, insistiendo en su advertencia de los últimos meses: “O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo”.

Un día después de admitir que su propuesta de candidatura plurinacional de izquierdas cuenta con respaldo popular pero no político suficiente, Rufián señaló que entiende las “dinámicas” internas de los partidos, aunque advirtió de que “se equivoca” quien piense que el contexto actual permitirá que “todo siga igual”. En su intervención, alertó de un posible escenario con ilegalizaciones de partidos, encarcelamientos o cierres de medios, en referencia a lo que considera “malos imitadores de (Donald) Trump”.

El dirigente republicano sostuvo que el fascismo no se detendrá en las fronteras y apuntó que, aunque Cataluña “vota diferente”, también allí existe “bastante fascismo”. A su juicio, la “única buena noticia” reciente es que se esté debatiendo sobre el futuro de la izquierda, en un contexto en el que Sumar trabaja en la reedición de su coalición.

Durante su discurso, Rufián también se dirigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien reprochó haber dedicado críticas a todos los grupos parlamentarios salvo a Vox. “Ya sabemos con quién quiere gobernar”, afirmó, sugiriendo que el PP aspira a un acuerdo con la formación de Santiago Abascal.

Asimismo, defendió la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno y rechazó la teoría del “gran reemplazo” que atribuye a Vox. En este marco, denunció situaciones de violencia contra mujeres migrantes y criticó las políticas migratorias en Estados Unidos, estableciendo un paralelismo histórico al leer un fragmento del Diario de Ana Frank.

En la parte final de su intervención, Rufián arremetió contra quienes, a su juicio, respaldan a “oligarcas multimillonarios” frente a medidas como la restricción del acceso a redes sociales a menores de 16 años. También aludió a la llamada “lista de Epstein”, mencionando que en ella figura el nombre de un expresidente español, en referencia —según sus palabras— a José María Aznar, extremo que citó en el contexto de sus críticas políticas.