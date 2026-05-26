Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango temporalmente para priorizar su defensa

Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, ha anunciado este martes, mediante una carta abierta a la plantilla, que deja la vicepresidencia de la compañía temporalmente para centrarse en defender su inocencia.

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", relata Andic en la carta, en la que asegura que perdió a su padre hace 17 meses en unas circunstancias "profundamente dolorosas". "A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", afirma.

Andic fue detenido el pasado martes y, tras pasar a disposición judicial y declarar ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros.

En el escrito, expresa que se ha construido "un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad", en torno a la muerte de su padre, y considera que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa.

"La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permiten mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía", ha explicado, aunque conservará sus responsabilidades en los proyectos familiares, empresariales y sociales.

Andic expresa que toma esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para él: "Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia". "Asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose", ha añadido.

En enero de 2025, el consejo de administración de Punto Fa, sociedad que aglutina el negocio de Mango, nombró al consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz, nuevo presidente, y a Jonathan Andic, vicepresidente del consejo. Además, el consejo de la sociedad Mango MNG Holding nombró presidente a Jonathan Andic y vicepresidentas a sus hermanas Judith Andic y Sarah Andic.

Toni Ruiz traslada a Andic su "máximo respeto, comprensión y apoyo"

El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha trasladado a Jonathan Andic su "máximo respeto, comprensión y apoyo" tras dejar temporalmente sus funciones como vicepresidente en la compañía, mediante un comunicado de Mango este martes.

Documento El comunicado de Mango tras la renuncia temporal de Jonathan Andic de sus funciones en la compañía Consúltalo

"La compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Contamos con el pleno apoyo y visión a largo plazo de nuestros accionistas, una estrategia clara, única y diferencial y un modelo de gobernanza corporativa alineado con los más altos estándares", asegura Ruiz.

Además, ha agradecido "las numerosas muestras de cariño y apoyo que Mango está recibiendo estos días desde todas las partes del mundo" y ha animado a todas las personas que trabajan en la compañía a continuar unidos para seguir impulsando con ambición el legado de Mango.

Los miembros del Consejo de Administración han suscrito de forma unánime las palabras de Toni Ruiz y "se unen a la familia Andic en su apoyo a Jonathan". Han expresado además su "plena convicción de que el proceso judicial se resolverá favorablemente" y confían en que así sea a la mayor brevedad.

La familia Andic respalda de modo "incondicional" la decisión

La familia Andic ha cerrado filas con Jonathan, actualmente investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, y ha respaldado de forma "incondicional" su decisión de dejar la vicepresidencia de la compañía temporalmente para centrarse en defender su inocencia.

"La familia Andic desea manifestar su absoluto e incondicional apoyo a la decisión tomada por Jonathan de apartarse temporalmente de su dedicación a Mango para concentrarse en su defensa, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales", han manifestado.

"La familia quiere reiterar, una vez más, su plena confianza en la inocencia de Jonathan. Tal y como ha trasladado anteriormente su abogado, el letrado Cristóbal Martell: 'La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia'", han concluido su valoración.