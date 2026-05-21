Jonathan Andic continúa, por ahora, en la cúpula de Mango

Jonathan fue detenido este martes y, tras pasar a disposición judicial y declarar ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, quedó en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de euros.

En enero de 2025, el consejo de administración de Punto Fa, sociedad que aglutina el negocio de Mango, nombró al consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz, nuevo presidente, y a Jonathan Andic, vicepresidente del consejo. Asimismo, el consejo de la sociedad Mango MNG Holding nombró presidente a Jonathan Andic y vicepresidentas a sus hermanas Judith Andic y Sarah Andic.

Todos estos cargos se mantienen de momento tras las novedades judiciales conocidas esta semana.

Fuentes próximas al grupo subrayan que los órganos de administración mantienen su composición y que la gestión ordinaria continúa desarrollándose con normalidad. Tampoco se han comunicado cambios en la hoja de ruta estratégica ni en los proyectos de inversión anunciados durante los últimos ejercicios.

La investigación que afecta a Jonathan Andic ha irrumpido en un momento especialmente relevante para la compañía fundada por su padre, Isak Andic, fallecido en diciembre de 2024. Desde entonces, Mango ha afrontado un complejo proceso de reorganización societaria y sucesión empresarial destinado a garantizar la estabilidad del grupo y preservar el control familiar sobre una de las mayores multinacionales españolas de la moda.

Tras la desaparición del fundador, la empresa activó una transición diseñada con antelación que permitió reforzar el papel de la segunda generación familiar y consolidar al mismo tiempo la gestión ejecutiva encabezada por Toni Ruiz. Considerado uno de los artífices de la expansión reciente de la firma, Ruiz asumió la presidencia de Punto Fa en enero de 2025, acumulando las funciones de presidente y consejero delegado. Paralelamente, Jonathan Andic pasó a ocupar la vicepresidencia del consejo de administración, mientras que las sociedades patrimoniales vinculadas al accionariado familiar quedaron repartidas entre los tres hijos del fundador.

La convulsión judicial llega en uno de los mejores momentos de la historia empresarial de Mango. La compañía alcanzó una facturación de 3.767 millones de euros en 2025, un 13% superior al ejercicio anterior; a tipo de cambio constante, el crecimiento fue del 16%. El EBITDA se situó en 722 millones de euros y el beneficio neto creció un 11%, hasta los 242 millones de euros. La previsión para 2026 es alcanzar los 4.000 millones de facturación. El ejercicio 2025 registró además la mayor inversión de la historia de la compañía: cerca de 225 millones de euros.