Jordi Sevilla advierte que dirigentes del PSOE estaban informados de sus planes

El exministro socialista y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, defendió la publicación de su manifiesto crítico asegurando que los dirigentes del PSOE estaban “todos informados” de su iniciativa, aunque precisó que “esto no quiere decir que todos estuvieran de acuerdo”. Así lo señaló en València, tras asistir al homenaje por el aniversario del asesinato de Manuel Broseta, al ser preguntado por contactos con referentes históricos del partido como Felipe González o Alfonso Guerra.

Sevilla explicó que su texto pretende abrir un debate interno frente al “callejón sin salida” al que, en su opinión, ha conducido Pedro Sánchez al PSOE, fomentando una política de “crispación”, de bloques enfrentados y la dinámica de “sanchismo-antisanchismo”.

Insiste en que su partido debe buscar acuerdos con quienes puedan ayudar a resolver los problemas de España

Ante ello, hizo un llamamiento a los dos grandes partidos, PSOE y PP, pero “especialmente” al suyo, para “poner pie en pared” frente a la polarización. A su juicio, los principales problemas de la ciudadanía, como la vivienda o el empleo precario juvenil, “solo se resuelven mediante pactos y acuerdos entre instituciones y entre partidos políticos”, y “no lanzándose los trastos a la cabeza”.

El exministro subrayó que sigue creyendo que “la política es un instrumento para hacer cosas que mejoren la vida de los ciudadanos” y defendió que PP y PSOE deben replantearse el camino actual.

Y reclamó al PSOE que “cambie el rumbo” y busque acuerdos con quienes puedan ayudar a resolver los problemas, “que desde luego no es Junts, no es Esquerra, no es Podemos”, socios habituales de Sánchez en los últimos años.