Jordi Sevilla lanza su manifiesto "Socialdemocracia 21" con el que pide un cambio de rumbo en el PSOE

Jordi Sevilla el exministro del PSOE que presenta un mafnifiesto con el que busca abrir un debate interno sobre el rumbo del partido.

El exministro socialista Jordi Sevilla ha presentado este lunes su manifiesto "Socialdemocracia 21", con el objetivo de impulsar un cambio de rumbo en el PSOE y abrir un debate interno sobre la dirección política del partido. Sevilla difundió el documento a través de sus redes sociales en un vídeo en el que llamó a militantes y simpatizantes socialistas a sumarse a su proyecto.

Críticas a la dirección actual del PSOE

En su manifiesto, Sevilla denuncia la corrupción y las conductas personales reprobables, especialmente aquellas "que van contra la dignidad de las mujeres", y critica la deriva del partido hacia un modelo centrado en la figura del secretario general y presidente, Pedro Sánchez, al que acusa de conducir al PSOE a un "callejón sin salida" y favorecer el auge de la extrema derecha.

El exministro señala que la dependencia del Gobierno de sus socios parlamentarios ha impedido aplicar políticas socialdemócratas de redistribución de la renta y fortalecimiento de los servicios públicos, llegando incluso a situar esta legislatura como posiblemente la primera sin Presupuestos aprobados en la democracia.

Sevilla también alerta de la pérdida de apoyos de ciudadanos que se sienten socialdemócratas, critica la polarización política y reclama un PSOE capaz de dialogar y alcanzar consensos con adversarios políticos en temas de Estado.

Propuesta de un proyecto abierto y socialdemócrata

"Socialdemocracia 21" se define como una corriente de reflexión y acción política abierta a militantes y ciudadanos progresistas no afiliados, con la intención de recuperar los valores clásicos de la socialdemocracia y situar a las personas en el centro de la acción política, alejándose de “la crispación y del enfrentamiento calculado”.

El manifiesto ha sido redactado por Jordi Sevilla con la colaboración de Álvaro Frutos y Laura Mendizábal, y supervisado por figuras como Manuel Cruz, Joan Romero e Ignacio Urquizu. Sevilla ha mantenido contactos con dirigentes de todas las generaciones del PSOE, desde Felipe González y Alfonso Guerra hasta Susana Díaz, Eduardo Madina o Juan Lobato.

Respuesta del PSOE

La dirección del partido ha reaccionado al manifiesto subrayando que no existe miedo al debate interno. La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, afirmó que las propuestas serán estudiadas “con cariño” y recordó que habrá oportunidades de debate en la Conferencia Política de este semestre. Por su parte, Diana Morant, secretaria general del PSPV, declaró que aún no había leído el documento y que, entre otras cosas, “no le interesa”.

Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro griego, calificó la iniciativa como algo que “llama la atención”, reiterando que el PSOE es “una organización profundamente democrática” y que respeta todas las opiniones de sus compañeros.

Un manifiesto con mirada a la socialdemocracia y el futuro del PSOE

El documento de Sevilla propone un PSOE autónomo, centrado en los problemas de los ciudadanos, ilusionante y mayoritario, que abandone el populismo basado en cálculos electorales y recupere la capacidad de pactar con la oposición en cuestiones de Estado. Además, aborda problemas estructurales de España, como el acceso de los jóvenes a la vivienda y al empleo, y denuncia la desconexión entre indicadores macroeconómicos positivos y la percepción real de bienestar de la mayoría social.

Sevilla concluye que el PSOE debe retornar a los valores que hicieron posible los periodos de prosperidad y cohesión social en España, revitalizando la socialdemocracia y alejándose de proyectos sin anclaje democrático ni vocación de mayorías.