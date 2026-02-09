Jorge Azcón, tras los resultados de las elecciones de Aragón: “Tic-tac, tic-tac, tic-tac, el sanchismo se acaba”

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a su llegada para el seguimiento del PP de la noche electoral, en el Hotel Reina Petronila

“Convocamos elecciones porque no había presupuesto. Ahora vamos a gobernar y vamos a aprobar los presupuestos”, aseguró este domingo el presidente de Aragón y candidato del Partido Popular (PP), Jorge Azcón, ante sus fieles tras conocerse los resultados electorales. “Se nota, se siente, Azcón es presidente”, coreaban sus seguidores. “Tic-tac, tic-tac, el sanchismo se acaba”, proclamó Azcón entre vítores.

El líder del PP recordó que el PSOE ha cosechado el peor resultado de su historia en Aragón. “La portavoz de las mentiras ha obtenido el peor resultado”, incidió. Para Azcón, esto significa que solo el PP puede formar gobierno durante los próximos cuatro años. “El mensaje nítido y claro de las urnas es que el PP ha ganado las elecciones”, afirmó.

Pilar Alegría

Pilar Alegría, candidata del PSOE. | Europa Press

Por su parte, la socialista Pilar Alegría reconoció que los 18 escaños obtenidos “no son un buen resultado”. Explicó que llamó a Azcón para felicitarle por su victoria y admitió que el PSOE no ha logrado el objetivo de gobernar. “Desde este lunes vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición vigilante, seria y responsable”, aseguró.

Alegría advirtió además de que el PP queda ahora “más rehén de la ultraderecha” tras el ascenso de Vox. “Cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses”, señaló, comprometiéndose a defender los servicios públicos y la convivencia desde la oposición.

Alejandro Nolasco

Alejandro Nolasco, el candidato de Vox. | Europa Press

El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, que duplicó resultados hasta alcanzar los 14 escaños, afirmó: “También en Aragón se quiere el doble de Vox”. A su juicio, ayer “ganó el sentido común y no la estafa del bipartidismo”.

Jorge Pueyo

También el cabeza de lista de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, celebró los resultados de su formación, que pasó de tres a seis escaños con el 9,7% del voto. “Es un muy buen resultado para CHA, porque hemos duplicado los votos y porque somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha. Nos convertimos en la referencia de la izquierda en Aragón”, afirmó.