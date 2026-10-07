Josan Ferrández, capitán del Elche, detenido tras una denuncia de su pareja por presuntos malos tratos

El futbolista Josan Ferrández, capitán del Elche CF, en una foto de archivo.

El capitán del Elche CF, Josan Ferrández, fue detenido después de que su pareja presentara una denuncia por presuntos malos tratos, según informaron medios alicantinos. El futbolista pasó la noche del martes en los calabozos y permaneció durante varias horas en dependencias judiciales de Orihuela.

La denuncia, presentada en el contexto del proceso de separación de la pareja, incluía presuntamente mensajes de WhatsApp y fotografías de hematomas que la denunciante atribuía a los hechos denunciados, según la información publicada por Información y recogida por AS.

Posteriormente, la pareja retiró la denuncia y la causa fue archivada, por lo que Josan quedó en libertad. El jugador y su pareja difundieron además un comunicado conjunto en el que explicaron que atraviesan un proceso de divorcio y pidieron respeto a su privacidad.

El comunicado difundido por Josan Ferrández en sus redes sociales. | Instagram

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El Elche asegura que no hay un procedimiento abierto

El Elche CF también señaló que no existe ningún procedimiento judicial abierto contra el futbolista por malos tratos ni ninguna denuncia en trámite por estos hechos. El club indicó que Josan se encontraba en casa con normalidad.

Josan Ferrández, de 36 años, es uno de los jugadores más veteranos del conjunto ilicitano y uno de sus capitanes. El futbolista renovó recientemente su contrato con el Elche y suma 284 partidos oficiales con el equipo.