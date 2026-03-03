Cuatro jóvenes muertas tras el colapso de una pasarela en la playa de El Bocal en Santander

DOS DESAPARECIDOS

El derrumbe de una pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, deja cuatro muertos y dos desaparecidos. Siete jóvenes adultos cayeron al mar y a las rocas tras el colapso.

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander
Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander | Europa Press

El número de muertos tras el derrumbe de una pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, ha ascendido a cuatro, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Cantabria. Además, dos personas permanecen desaparecidas.

Tres de las fallecidas murieron en el lugar y una cuarta, que había sido trasladada en estado grave a la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, no logró sobrevivir. Todas las víctimas son mujeres jóvenes.

En el momento del accidente, siete adultos jóvenes realizaban una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, cuando una de las pasarelas se hundió y cayeron al mar y a una zona de rocas. Una persona fue atendida por hipotermia.

El aviso se recibió a las 16.45 horas y se desplegó un amplio operativo con bomberos de Santander, Salvamento Marítimo (incluido el buque SAR Gavia), helicóptero del Gobierno regional, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del 061.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats