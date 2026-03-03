Cuatro jóvenes muertas tras el colapso de una pasarela en la playa de El Bocal en Santander

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander

El número de muertos tras el derrumbe de una pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, ha ascendido a cuatro, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Cantabria. Además, dos personas permanecen desaparecidas.

Tres de las fallecidas murieron en el lugar y una cuarta, que había sido trasladada en estado grave a la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, no logró sobrevivir. Todas las víctimas son mujeres jóvenes.

En el momento del accidente, siete adultos jóvenes realizaban una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, cuando una de las pasarelas se hundió y cayeron al mar y a una zona de rocas. Una persona fue atendida por hipotermia.

El aviso se recibió a las 16.45 horas y se desplegó un amplio operativo con bomberos de Santander, Salvamento Marítimo (incluido el buque SAR Gavia), helicóptero del Gobierno regional, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del 061.