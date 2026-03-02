Muere en Carballo un niño de dos años tras atragantarse con una gominola

Un niño de dos años ha fallecido en Carballo tras atragantarse con una gominola, según la información facilitada a Europa Press por fuentes consultadas.

Desde el servicio de emergencias 112 Galicia han confirmado que sobre las 20.25 horas del sábado, día 28, se recibió el aviso a través de Urxencias Sanitarias 061.

Al tener constancia de los hechos, se comunicó también a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar. Desde los servicios sanitarios desplazados al domicilio trataron de reanimarlo.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, no fue posible ya salvarle la vida pese a lograr retirar la gominola que había ingerido, confirmándose allí el fallecimiento por el atragantamiento.