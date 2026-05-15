Juanma Moreno descarta un acuerdo si roza la mayoría absoluta: "PSOE y Vox deberían abstenerse"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha defendido que, si su partido se quedara tras las elecciones a solo un escaño de la mayoría absoluta, lo “lógico y sensato” sería que PSOE-A y Vox se abstuvieran en su investidura.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Moreno ha señalado que ese escenario reflejaría un “apoyo masivo” a su formación y permitiría formar gobierno sin bloqueos. A su juicio, la negativa de ambos partidos a facilitar esa abstención supondría una situación de “bloqueo institucional”.

El dirigente popular ha advertido de que, sin un acuerdo de este tipo, Andalucía podría pasar meses con un gobierno en funciones, con “capacidades limitadas” para aprobar presupuestos, leyes o convocar oposiciones, lo que ha calificado como “un lío” para la comunidad.

Llamamiento a la estabilidad

Moreno ha insistido en que las elecciones del domingo no solo deciden la mayoría parlamentaria, sino también el modelo de gobierno, defendiendo lo que ha denominado la “vía andaluza”, basada en la “moderación, la serenidad y la estabilidad”.

El candidato del PP-A ha puesto el foco en provincias donde un escaño puede resultar decisivo, como Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga, y ha advertido de que perder esos apoyos podría impedir revalidar la mayoría.

Críticas a Vox y al PSOE

El presidente andaluz ha acusado tanto al PSOE-A como a Vox de rechazar cualquier abstención, lo que, según él, dificulta la gobernabilidad. También ha reiterado que no contempla negociar con Vox tras los comicios, aunque ha admitido posibles coincidencias puntuales en materias como seguridad o integridad territorial.

Moreno ha cuestionado además la capacidad de Vox para asumir responsabilidades de gobierno en una comunidad como Andalucía y ha criticado lo que considera propuestas “sin encaje constitucional”, como la denominada “prioridad nacional”.

En paralelo, ha defendido que la estabilidad política es clave para mantener la confianza económica y administrativa de la comunidad autónoma.