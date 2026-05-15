Concluye la votación en embajadas y consulados para las elecciones andaluzas con más de 302.000 electores llamados a las urnas desde el exterior
17 J
Argentina, Francia y Alemania concentran las mayores comunidades andaluzas residentes en el exterior a en unos comicios autonómicos en los que podían participar ciudadanos repartidos por 157 países
Este jueves ha concluido el plazo para el depósito del voto en embajadas y consulados habilitados para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, un proceso en el que estaban llamados a participar un total de 302.005 andaluces residentes en el extranjero distribuidos en 157 países de los cinco continentes.
Las oficinas consulares de carrera —consulados generales, consulados y secciones consulares de las misiones diplomáticas— han funcionado durante los últimos días como centros oficiales de votación presencial para los electores inscritos en el censo exterior andaluz.
El periodo habilitado para votar en urna en el extranjero se extendía desde el octavo hasta el tercer día anterior a la jornada electoral, permitiendo a los ciudadanos acudir personalmente a las embajadas y consulados correspondientes para depositar su papeleta.
Argentina es el país con mayor número de andaluces con derecho a voto en el exterior, con 68.782 electores registrados. Le siguen Francia, con 41.512 inscritos, y Alemania, con 32.847.
Entre los países con comunidades andaluzas más numerosas también figuran Brasil, con 28.761 votantes; Reino Unido, con 19.902; Estados Unidos, con 15.885; Suiza, con 13.523; Bélgica, con 10.204; y México, con 7.121.
Además, el censo exterior incluye presencia andaluza con derecho a voto en países como Países Bajos, Cuba, Chile, Venezuela, Australia, Italia, Marruecos, Uruguay, Andorra, Colombia o Ecuador. Incluso existen una veintena de estados donde únicamente reside un elector andaluz registrado para estos comicios.
Por provincias, Málaga encabeza el número de residentes en el extranjero con derecho a voto, con 70.764 electores, seguida de Granada, con 59.523, y Almería, con 50.829. A continuación aparecen Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva.
A pesar de que la participación ha sido baja, en la tónica de los últimos comicios autonómicos, el dispositivo electoral en el exterior ha incluido la difusión de horarios y centros habilitados a través de páginas web, redes sociales y tablones informativos de consulados y embajadas, con el objetivo de facilitar la participación de la diáspora andaluza en estas elecciones autonómicas.
La jornada electoral en Andalucía se celebrará el próximo domingo, 17 de mayo, cuando los ciudadanos elegirán la composición del nuevo Parlamento andaluz.
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