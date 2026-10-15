Un juez abre diligencias por el gas pimienta de Ana Vázquez y pide los partes de lesiones

La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid

Un juzgado de Madrid ha incoado diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por varios diputados contra la parlamentaria del Partido Popular Ana Vázquez tras el incidente protagonizado con un espray defensivo en la Cámara Baja. El magistrado Pedro Merchante, titular de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, ha requerido formalmente a los parlamentarios denunciantes que aporten sus correspondientes partes de lesiones antes de resolver si abre una causa penal formal.

En el ámbito parlamentario, el Congreso de los Diputados se ha visto obligado a archivar el expediente sancionador incoado contra la diputada debido a la disolución anticipada de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Mesa de la Cámara, con el voto favorable de PSOE y Sumar, había acordado aplicarle una sanción de una semana de suspensión de empleo y sueldo, pero la medida requería el aval preceptivo del pleno, una votación que decayó de forma automática al convocarse los comicios.

Pese al cierre de esa vía administrativa, la Mesa de la Diputación Permanente ha emitido una severa amonestación contra Vázquez al calificar lo ocurrido el pasado 23 de septiembre como un hecho de "indudable gravedad". El órgano de gobierno parlamentario recalca en un escrito que la disolución de las Cortes no implica una "condonación de su conducta" y recuerda que el acceso de armas al recinto está prohibido de forma tajante en el reglamento, un límite infranqueable que ningún otro representante había traspasado en la etapa democrática reciente.

El pronunciamiento de la Mesa sostiene que Vázquez incurrió en una infracción reglamentaria grave al introducir en sede parlamentaria un elemento lesivo que provocó una baja médica, afectó a decenas de personas, obligó a desalojar dependencias en tres edificios distintos y causó un perjuicio económico relevante en las instalaciones del Congreso.