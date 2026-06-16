El juez ordena detener a Elisa Mouliaá tras no comparecer por tercera vez en la causa por presuntas calumnias a Errejón

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado la detención de la actriz Elisa Mouliaá después de que no compareciera este lunes por tercera vez ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde está citada como investigada en una causa por presuntas calumnias contra el exdiputado Íñigo Errejón.

En un auto judicial, el magistrado acuerda la “detención y presentación” de Mouliaá con el objetivo de tomarle declaración. Asimismo, advierte de que su reiterada ausencia ante las citaciones judiciales podría derivar en la apertura de actuaciones por un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial.

La causa tiene su origen en la querella presentada por Errejón después de que la actriz lo acusara públicamente de haber presionado o manipulado a dos testigos relacionados con el procedimiento judicial en el que el expolítico está siendo investigado por una denuncia de agresión sexual presentada por la propia Mouliaá.

La actriz comunicó días atrás que no acudiría a la citación al encontrarse trabajando en Oriente Próximo en virtud de un contrato profesional internacional vigente desde el pasado 8 de junio. Según explicó a través de sus redes sociales, permanecerá desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo durante los próximos meses, en áreas con comunicaciones limitadas.

Pese a estas explicaciones, el magistrado decidió emitir una orden de busca y captura después de constatar una tercera incomparecencia consecutiva. Además, ordenó remitir las actuaciones correspondientes para valorar si procede investigar penalmente las ausencias reiteradas de la actriz.

La defensa de Mouliaá había alegado anteriormente problemas de salud relacionados con un cuadro de ansiedad para justificar otras ausencias, motivo por el que el juzgado había solicitado informes médicos sobre su capacidad para declarar.

La investigación continúa abierta a la espera de que la actriz sea localizada y puesta a disposición judicial para prestar declaración en calidad de investigada.