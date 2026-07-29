El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa que investiga la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez. La declaración está prevista para el próximo 10 de septiembre, tras estimar una petición formulada por la acusación popular, coordinada por el Partido Popular.

La decisión se produce después de que el magistrado ampliara en las últimas semanas el número de investigados en el procedimiento. En la causa ya figuran como investigados la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el director adjunto operativo, Manuel Llamas, así como la propia Leire Díez y los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, entre otros.

La acusación popular solicitó la imputación de Leonardo Marcos al considerar que los hechos investigados podrían responder a una actuación coordinada desde la cúpula del instituto armado. Entre los elementos incorporados al procedimiento figura la declaración del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, quien aseguró haber recibido presiones para que la unidad adoptase un papel más pasivo en una investigación relacionada con el hermano del presidente del Gobierno.

Además de citar a Marcos, el juez ha llamado a declarar como testigo, también el 10 de septiembre, al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca. Con esta diligencia pretende aclarar la tramitación de una denuncia presentada contra Leire Díez y las comunicaciones mantenidas entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz.

En ese contexto, Pedraz ha solicitado a ambas fiscalías la remisión íntegra del expediente de la denuncia, incluida toda la documentación asociada, así como los correos electrónicos, informes, notas internas y demás comunicaciones relacionadas con su tramitación para esclarecer cómo se gestionó el procedimiento.