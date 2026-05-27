El juez Pedraz imputa a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE
CASO LEIRE
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha propinado un duro golpe a la cúpula del PSOE al imputar al exsecretario de Organización Santos Cerdán, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a la actual gerente del partido, Ana María Fuentes
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la presunta trama de corrupción de la "fontanera" de Ferraz. El magistrado ha procedido a la imputación de tres figuras de peso en el entorno socialista: el exsecretario de Organización, Santos Cerdán; el exvicepresidente andaluz, Gaspar Zarrías; y la actual gerente del partido, Ana María Fuentes.
Todos ellos pasan a estar bajo la lupa judicial en el marco del caso Leire, donde se indagan presuntas irregularidades y gestiones de influencia vinculadas a la exmilitante Leire Díez dentro de la estructura nacional del PSOE.
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