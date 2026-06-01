El juez Pedraz levanta parcialmente el secreto de sumario del caso Leire Diaz

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó la decisión de levantar parcialmente el secreto de sumario del caso Leire Díaz al considerar que la mayor parte de las diligencias que provocaron el secreto de sumario ya han sido practicadas.

El caso de las cloacas del PSOE provocó que la semana pasada la UCO entrara en la sede del partido en la calle Ferraz para solicitar información relacionada con Leire Díaz en dicho caso.

Asuntos como los relacionados con las investigaciones iniciales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se mantienen bajo secreto de sumario y donde solo la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen acceso.

El resto de los informes de la UCO y de los registros se trasladarán en la mayor brevedad posible a las partes, comunicó el juez en su auto.

Santos Cerdán se pronuncia por primera vez

Santo Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, acudió a los juzgados de Tafalla como medida cautelar impuesta por el Tribunal Supremo que le obliga a presentarse cada 1 y 15 de mes y a su salida se pronunció por primera vez negando cualquier chantaje.

"Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo, muchas gracias", expresó a su salida.