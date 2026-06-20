El juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este sábado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha decretado como medidas cautelares la retirada de todos sus pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Las mismas medidas se aplican a Cristina Álvarez, asistente de Gómez en La Moncloa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también ha enviado a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que existen indicios para juzgar a los tres investigados por diversos delitos relacionados con la actividad profesional desarrollada por la esposa del presidente.

En el caso de Begoña Gómez, Peinado mantiene las acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Respecto a Barrabés, le atribuye delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La decisión llega después de la audiencia preliminar celebrada esta semana, en la que las acusaciones populares —coordinadas por Hazte Oír y con participación de Vox e Iustitia Europa— solicitaron la apertura de juicio oral y la adopción de medidas cautelares para evitar un eventual riesgo de fuga.

Medidas cautelares

El magistrado ha ordenado la retirada de cualquier pasaporte del que dispongan Begoña Gómez y Cristina Álvarez, incluidos los diplomáticos o correspondientes a otras nacionalidades, y ha prohibido la expedición de nuevos documentos. Además, ha comunicado la prohibición de salida de España a los puestos fronterizos y aeropuertos y ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Se trata de una medida que el propio Peinado había rechazado en noviembre de 2024, cuando las acusaciones ya solicitaron limitar los movimientos de la esposa del presidente con motivo de un viaje oficial al G-20 en Brasil.