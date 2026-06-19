Nueva investigación en el caso Begoña Gómez: el juez Peinado amplía la causa con dos posibles delitos

El juez instructor del caso contra Pedro Sánchez, Juan Carlos Peinado, ha abierto una nueva línea de investigación dentro de la causa que afecta a Begoña Gómez, en la que se añaden dos posibles delitos relacionados con la gestión de contratos financiados con fondos europeos.

Según una providencia judicial, el magistrado ha acordado la creación de una pieza separada para indagar presuntas irregularidades vinculadas a adjudicaciones públicas en las que estaría implicado el empresario Juan Carlos Barrabés, y ha solicitado un informe específico a la Fiscalía sobre la tipificación penal de los hechos.

La nueva investigación se suma a una causa ya en fase avanzada, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que el juez dio por cerrada la instrucción principal y propuso la apertura de juicio oral ante un tribunal con jurado popular.

En ese procedimiento, Begoña Gómez está acusada de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Con esta nueva pieza, el juez amplía el foco a posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.

La decisión no afecta al procedimiento principal, que ahora queda en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de decidir si el caso llega finalmente a juicio.