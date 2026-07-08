El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte: "No sería la primera vez que un presidente se fuga"

El juez instructor del denominado caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha defendido la decisión de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno y mantener la prohibición de abandonar España al considerar que existe un precedente de un jefe de Gobierno europeo que eludió la acción de la Justicia.

En un escrito remitido tras el recurso presentado por la defensa de Gómez, el magistrado asegura que "no sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción", en referencia a un caso ocurrido en Italia.

Peinado responde así al recurso de queja presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid por el abogado de Begoña Gómez, que solicita la anulación de las medidas cautelares acordadas tras el auto por el que el juez decidió enviarla a juicio con jurado popular. Entre esas medidas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.

El juez alude al caso de Bettino Craxi

En su escrito, el magistrado menciona el caso de un expresidente del Gobierno italiano que abandonó el país para evitar un proceso judicial, en una referencia al ex primer ministro socialista Bettino Craxi, quien se trasladó a Túnez tras verse implicado en investigaciones por corrupción.

Según Peinado, ese precedente justifica la adopción de medidas cautelares para evitar un eventual riesgo de fuga, aunque insiste en que su razonamiento se plantea como una hipótesis y no como una previsión de que vaya a producirse.

El juez también responde a las críticas de la defensa por las referencias incluidas en su anterior resolución sobre la posible actuación de miembros de las fuerzas de seguridad. En este sentido, rechaza que sus palabras supongan un menosprecio hacia los agentes y asegura que en ningún momento afirmó que fuera probable que pudieran favorecer una eventual huida.

"En modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios", sostiene el magistrado, quien destaca la profesionalidad demostrada por los cuerpos policiales durante los años en los que ha desarrollado su carrera judicial.

Tanto Begoña Gómez como su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, están acusadas en esta causa por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, imputaciones que ambas rechazan.