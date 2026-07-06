Begoña Gómez podrá viajar a Londres para la graduación de su hija, pero no asistir a la cumbre de la OTAN

Un juez ha autorizado a Begoña Gómez a viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero ha rechazado su petición para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN prevista en Ankara, después de que el juez instructor le retirara el pasaporte el pasado mes de junio.

Según el auto judicial, el magistrado Antonio Viejo estima parcialmente la solicitud presentada por la defensa de Gómez y autoriza su desplazamiento al Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio. Para ello, se le devolverá temporalmente el pasaporte, que deberá volver a entregar al juzgado una vez regrese a España, el 13 de julio.

Autorizado el viaje familiar a Londres

La petición formulada por la defensa contemplaba un desplazamiento que incluía tanto la asistencia a la cumbre de la OTAN como la graduación de su hija en Londres.

El juez considera justificado el viaje al Reino Unido por tratarse de un acto familiar y autoriza la salida temporal del país dentro de las medidas cautelares que pesan sobre Gómez.

La resolución llega semanas después de que el magistrado Juan Carlos Peinado acordara la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar España en el marco del procedimiento judicial que la afecta.

Rechazada la asistencia a la cumbre de la OTAN

Por el contrario, el magistrado no autoriza el desplazamiento a Turquía para participar en los actos paralelos de la cumbre de la OTAN.

La resolución argumenta que Gómez acudiría como invitada por razones de cortesía institucional y sin desempeñar un papel activo en las reuniones oficiales.

Además, el juez tuvo en cuenta las alegaciones de las acusaciones populares, que señalaron que Turquía no forma parte del espacio judicial y de cooperación penal de la Unión Europea, lo que dificultaría eventuales mecanismos de colaboración en caso de incumplimiento de las medidas cautelares.

Medidas cautelares y recurso pendiente

La decisión ha sido adoptada por un magistrado distinto al instructor del procedimiento, ya que Peinado se encuentra actualmente de vacaciones.

El pasado 20 de junio, Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, imponiendo a las dos primeras la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia.

La defensa de Gómez ha recurrido dichas medidas ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando su revocación al considerar que son desproporcionadas. Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír mantienen que existe riesgo de fuga y se opusieron a cualquier autorización para salir del territorio nacional.